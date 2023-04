Gewerkschaft kritisiert Landesregierung Umfrage an rheinland-pfälzischen Grundschulen: Ist der Lehrermangel schlimmer als gedacht?

Die rheinland-pfälzische Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert „unhaltbare Bedingungen“ an den Schulen im Land. Laut einer aktuellen Umfrage der GEW, die am Mittwoch in Mainz vorgestellt wurde, sind im Februar in den befragten Grundschulen gut 10 Prozent der Unterrichtsstunden ersatzlos ausgefallen. Zur Kompensation des Ausfalls mangele es in der Praxis an mehr als 1750 Grundschullehrern im Land. „Die Versorgung der Schulen ist nicht so gut, wie es immer dargestellt wird“, sagte der GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer.