Auslese Mit Schweine-Swat-Teams in den Wingerten

Zufällig bin ich im online magazin.wein.plus auf einen höchst interessanten Artikel gestoßen: „Champagne testet Schweine zur Unkrautbekämpfung“ heißt die Schlagzeile. Nanu? Schweine im Weinberg? Der erste April ist doch erst in einer Woche? Eben. In dem Artikel wird beschrieben, dass die Winzer der Champagne die aus Neuseeland stammende Rasse Kunekune einsetzen. Diese kleinen Tiere hätten eine schwache Nackenmuskulatur und könnten die Köpfe kaum heben. – Klingt nach einem haarsträubenden Zuchtprogramm. – Tatsächlich stammt der Name aber von den Maoris, den Ureinwohnern Neuseelands, und bedeutet „rund und fett“. Die Rasse wurde früher fast ausschließlich in Maori-Gemeinden gehalten und erst in den 1970er Jahren wieder entdeckt.