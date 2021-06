Umweltcampus : Klimaneutral unterwegs dank Wasserstoff

Professor Hoogers hält eine frisch am Umwelt-Campus produzierte Elektrode in der Hand. Foto: Franziska Wonnebauer

Hoppstädten-Weiersbach Ab 2023 könnte ein Wasserstoffbus durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald rollen. Der Umwelt-Campus Birkenfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wie Wasserstoff den Bus zum Rollen bringt und wie gefährlich Wasserstoff betriebene Fahrzeuge wirklich sind.

Auf dem Weg zur grünsten Hochschule Deutschlands: Schon die Hinfahrt stimmt auf den Besuch am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) ein. Grüne Wiesen, grüne Wälder, wenige Häuser. Inmitten dieser Idylle im Nationalpark Hunsrück-Hochwald könnte bald ein Wasserstoffbus unterwegs sein. Der neue Linienbus soll Fahrgäste ab 2023 ganz ohne stinkende Abgase, CO 2 oder Lärm ans Ziel bringen – und kommt sogar ohne Batterie aus. Wie funktioniert das? „Der Wasserstoffbus wird von einer Brennstoffzelle angetrieben. Die wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Strom um“, erklärt Gregor Hoogers vom Kompetenzzentrum Brennstoffzelle Rheinland-Pfalz am UCB. Der Bus hat eine Reichweite von 300 Kilometern und kann in nur 15 Minuten betankt werden. Damit fährt er deutlich weiter als ein batteriebetriebener Bus, und sein Tank kann fast fünfmal so schnell gefüllt werden. Neben der großen Reichweite ist der Brennstoffzellenantrieb gerade für den Schwerlastverkehr auch noch aus einem anderen Grund interessant: Die Brennstoffzelle und Tanks wiegen zusammen nur wenige Hundert Kilogramm. „Ein LKW mit reinem Batterieantrieb mit einer Reichweite von 1000 Kilometern müsste hingegen viele Tonnen Batterien mitnehmen“, sagt der Professor für Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellen sowie Erneuerbare Energien. Vor allem als Antrieb für schwere Fahrzeuge wie Busse und Lastkraftwagen könnte Wasserstoff laut Hoogers daher der Antrieb der Zukunft sein.

Wasserstoff-Autos haben aber auch Nachteile: Bislang gibt es in Rheinland-Pfalz nur eine einzige Wasserstoff-Tankstelle. H 2 -betriebene Fahrzeuge sind zudem verhältnismäßig teuer im Vergleich zu PKW mit gewöhnlichen Verbrennungsmotoren. Aber: Ein mittelklassiger Wasserstoff-PKW des Fahrzeugherstellers Toyota kostet ungefähr so viel wie ein Fahrzeug der Firma Tesla mit ähnlicher Reichweite.

Extra Das Kompetenzzentrum Brennstoffzelle Rheinland-Pfalz am Umwelt-Campus Birkenfeld erforscht seit 20 Jahren Brennstoffzellen, Elektrolyseure und Batterien. Das Team um Professor Gregor Hoogers bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Brennstoffzellen- und Batterietechnik an und ist damit eine der forschungsstärksten Einrichtungen der Hochschule. Zu den typischen Aufgaben gehören die Entwicklung und praktische Erprobung serientauglicher, leistungsstarker Bauelemente. Gemeinsam mit Kooperationspartnern werden verschiedenste Projekte realisiert, bis hin zum kompletten Energiesystem auf der Basis von Wasserstoff oder Alkoholen. Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) kombiniert unterschiedlichste Disziplinen der Wissenschaft und verfolgt damit einen neuen, vernetzten Ansatz des regionalen Stoffstrommanagements – ein Ansatz, der sich vor allem durch seine Praxisnähe innovativ darstellt. Das IfaS stellt sich der Aufgabe, regionalen Mehrwert durch innovatives Management der lokalen Stoffströme zu schaffen. Gründer und geschäftsführender Direktor ist Professor Peter Heck.

Teuer ist vor allem die Herstellung der Brennstoffzelle. Für ihre Produktion werden spezielle chemische Stoffe und Edelmetalle wie zum Beispiel Platin benötigt. Professor Hoogers und andere Forscher arbeiten im Labor daher an Brennstoffzellen, die weniger teure Rohstoffe enthalten und gleichzeitig möglichst viel elektrische Energie erzeugen. Wenn Wasserstoffautos in Zukunft dann zusätzlich in größeren Mengen produziert werden, könnten die Preise sinken, meint der Physiko-Chemiker.

Gefährlicher als ein Benzin-, Diesel- oder Batterieantrieb sei Wasserstoff übrigens nicht, bestätigt der Professor. Wasserstoff ist zwar hochexplosiv. Sollte ein Leck im Wasserstofftank auftreten, entweicht das leichte Gas aber innerhalb weniger Sekunden nach oben und hinterlässt keine weiteren Schäden. Bei einer Explosion kommt es zu einer Stichflamme. Diese erlischt nach wenigen Sekunden von selbst, sobald der Wasserstoff entwichen ist. Nicht gefährlicher also als Fahrzeuge mit flüssigen Kraftstoffen, sagt Hoogers. Für ihn ist Wasserstoff daher vor allem eins: der Energieträger einer klimaneutralen Zukunft.

Wasserstoff sei aber nicht immer gleich klimaneutral, warnt der Studierende im siebten Semester Moritz Schweig. Denn das erste Element im Periodensystem kann man auch aus nicht erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Erdgas gewinnen. Auch beim Transport von Wasserstoff wird unter Umständen CO2 ausgestoßen. „Was die Klimaneutralität von Wasserstoff betrifft, wird also manchmal geschummelt“, sagt der Student des Physik-Ingenieurwesens. Am Umwelt-Campus soll H2 aber aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, nämlich aus Solarenergie. Der geplante Wasserstoff-Bus wäre also tatsächlich klimaneutral und könnte für andere Kommunen ein Vorbild für klimaneutralen öffentlichen Nahverkehr sein. Hat das Pilotprojekt Erfolg, sind laut Professor Hoogers weitere Wasserstoffbusse für den Nationalpark denkbar.