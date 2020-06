Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Beschädigung am Propeller : Unglücksflieger im Hochwald war vor Absturz in Reparatur

Trier/Reinsfeld Ein am Mittwoch im Hochwald abgestürztes Kleinflugzeug war Ende vergangenen Jahres in Reparatur – wegen einer Beschädigung am Propeller. Das bestätigte die Trierer Staatsanwaltschaft auf Anfrage von volksfreund.de.