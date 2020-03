Corona: „Unser Blauer Planet“ und Kastelruther Spatzen in Trier werden verschoben

„Unser Blauer Planet“ und Kastelruther Spatzen in Trier werden verschoben

Trier Poppconcerts, der Veranstalter der meisten Arena-Veranstaltungen in Trier, hat Informationen zu den ersten beiden Großevents in der Stadt bekanntgegeben, die verschoben werden. Zwei weitere Veranstaltungen finden nach aktuellem Stand statt.

Die erste Großveranstaltung in Trier, die der Verordnung der Stadtverwaltung Trier zum Opfer fällt, ist „Unser Blauer Planet II – Live in Concert“ (Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, Arena).

Zu Veranstaltungen, für die bisher weniger als 1000 Tickets verkauft worden sind, wird der Vorverkauf eingestellt. „Damit können etwa das Michael-Jackson-Tribute-Musical ,Beat It!‘ am 26. März in der Arena und die Comedy-Show von Eure Mütter am 21. März n der Europahalle stattfinden“, erklärt Popp-Concerts-Chef Oliver Thome (42).