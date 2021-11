Heimat und Genuss : Bald kommt der neue Viez auf den Markt

Sabine und Thomas Benzmüller haben viele neue Ideen für spannende Getränke aus Äpfeln. Foto: Christina Bents

Mülheim Frischer Viez schmeckt köstlich. Das behaupten zumindest seine Fans. In wenigen Tagen steht nun der neue Jahrgang auf dem Tisch. Einer, der alles über den Apfelwein weiß, ist der Erzeuger Thomas Benzmüller aus Mülheim an der Mosel. Seit drei Generationen hat sich seine Familie dem Getränk verschrieben. Er will mit neuen Kreationen neue Zielgruppen begeistern.

Von Christina Bents

Der Viez hat eine Königin und eine Bruderschaft. Mit der Porz ein eigenes Gefäß, mit speziellen Viezfesten eigene Feiern. Er wird im Saarland und in Rheinland-Pfalz als regionales Produkt hoch geschätzt. Wie wichtig das Apfelweingetränk den Menschen in der Region ist, zeigt sich darin, dass er immaterielles Kulturerbe werden soll (siehe Info). Im Oktober dieses Jahres hat die Trierer Viezbruderschaft dafür den Antrag bei der Unesco eingereicht. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe findet die Idee ausgezeichnet, denn: „Viez steht für Lebensqualität und regionale Identität“.

Für Thomas Benzmüller aus Mülheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist Viez sogar ein wichtiger Teil seines Lebens. Seine Familie produziert ihn seit drei Generationen. Er wäre froh, wenn das Getränk mehr Aufmerksamkeit bekäme. „Der Viez bräuchte eine Initialzündung. Die Anerkennung der Unesco würde da sehr helfen.“ Wichtig seien auch die Aktivitäten der Trierer Viezbruderschaft. „Das Viezfest beispielsweise war super, da konnten wir viele Menschen begeistern und uns bekannter machen.“ Eine Idee wäre ein „Viezladen“, indem verschiedene Erzeuger ihre Produkte verkaufen könnten. „So etwas wie ein Weinladen, indem die Kunden probieren und kaufen können, zentral gelegen, wäre da meine Vorstellung.“

Extra Woher kommt der Name? Viez kommt aus dem Lateinischen von „vize“ also „an Stelle von“, lautet die gängigste Erklärung. Jürgen Schmidt vom DLR Rheinpfalz erklärt: Ende des 17. Jahrhunderts wurde den Kranken im Stift der Hospitien zu den Mahlzeiten auch Tafelwein gereicht. Aus Ersparnisgründen – so wird berichtet – wurde dieser Traubenwein jedoch nur an Sonn- und Festtagen ausgegeben, während es werktags Apfelwein zu trinken gab. Apfelwein war also der Stellvertreter oder Ersatz des Weins, der „vice vin“ oder „Vieze“.

Benzmüller liegt der Viez quasi im Blut, und so probiert er viele Varianten des säuerlichen Apfelweins aus, um potenziellen Kunden das Getränk näherzubringen. „Es gibt den klassischen Vieztrinker, der seit vielen Jahren auf das Getränk schwört, ihn regelmäßig trinkt, keine Neuerungen braucht und damit zufrieden ist.“

Für neue Zielgruppen hat er eine neue Linie „Myviezzz“ herausgebracht, die als Cider, mit Cola oder Schorle gemischt ist. Alkoholfreie Apfelgetränke vermarktet er unter „bigappel“. Zudem haben Benzmüllers einen Mix aus Trauben-Apfel und Quittensaft entwickelt, dem Kohlensäure zugesetzt ist. Das ist trendy, denn alkoholfreie Getränke werden bei den Verbrauchern immer beliebter.

Benzmüller weiß das: „Wir wollen Menschen, die keinen Alkohol trinken und auch der Gastronomie und Veranstaltern Apfel-Getränke aus der Region anbieten.“ Erste Rückmeldungen hat er schon: „Die Säfte kommen sehr gut an. Wir haben durch unseren Abfüllbetrieb die Techniken, den Saft mit Kohlensäure abzufüllen. Dazu kommen die Äpfel aus der Region, das passt.“

Die neueste Kreation ist „Brauglut“ ein Cider-Bier-Mischgetränk, das sie mit Bierbraumeister Markus Lotz entwickelt haben. Das steht bereits in den Startlöchern. „Der Viez hat viele Freunde, wird allerdings sehr günstig verkauft. Auf Dauer wird es schwierig, den Betriebszweig ausschließlich damit am Laufen zu halten. Von „Brauglut“ waren einige Tester sehr überzeugt.“

Für ihn selbst ist ein „guter Viez“ säure- und gerbstoffgeprägt. Eine extra herbe Sorte hatte er immer im Programm, doch dann wurde die immer weniger nachgefragt, inzwischen kämen aber wieder mehr Kunden, die sie haben wollten.

„In diesem Jahr gab es ohnehin nur wenige Äpfel. Im vergangenen dagegen viele. Oft ist es so, dass die Bäume im darauffolgenden Jahr weniger tragen“ erklärt Thomas Benzmüller.

Das ist schade. Auch für seine Privatkunden. Denn die liefern reife Äpfel in seinen Betrieb an, die anschließend zu Apfelmost gepresst werden. Durch natürliche Hefen beginnt die Gärung, die nicht gestoppt wird. Mit Süßreserven wird die Süße eingestellt, so dass sie im Bereich wie trockene Weine sind. Wer als Kunde 15 Zentner und mehr bringt, erhält Apfelsaft aus eigenen Äpfeln.

Die Viezsaison dauert etwa sechs bis acht Wochen. Dann ist bei Benzmüllers richtig viel zu tun, denn die Winzer wollen in dieser Zeit auch ihre Traubensäfte abgefüllt haben. „Wir haben aber sehr gute Mitarbeiter und drei mobile Abfüllanlagen. Das funktioniert sehr gut.“ Bereits Ende November, Anfang Dezember ist der Viez nach der drei- bis sechswöchigen Gärung trinkfertig.