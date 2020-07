Kostenpflichtiger Inhalt: Über fünf Jahre Unterschied : Untersuchung - So gut sieht die Lebenserwartung in unserer Region aus

Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank und sonnt sich. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Interaktiv Untersuchung: Die Lebenserwartung in Deutschland unterscheidet sich in den 402 Landkreisen erheblich. Am ältesten werden Menschen im Süden und Südwesten des Landes. Im Ranking sieht das für die Region Trier ganz gut aus. Das Saarland gehört hingegen zu den Schlusslichtern.