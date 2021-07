Hagel möglich : Unwetterwarnung: Gewitter mit Starkregen in Rheinland-Pfalz möglich

Unwetterwarnung: Gewitter mit Starkregen in Rheinland-Pfalz möglich

Trier Bis zu 30 Liter pro Minute: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen ab Dienstagnachmittag. Am Mittwoch soll es freundlicher, aber windiger werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Dienstagnachmittag vor gebietsweisen Gewitter mit Starkregen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bei den Gewittern kann es örtlich zu Starkregen mit 15-25 l/m² Niederschlag in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 km/h aus Südwest kommen. Vereinzelt sind auch Sturmböen mit einer Windstärke von 60 bis 80 km/h und heftiger Starkregen um 30 l/m² in kurzer Zeit möglich.