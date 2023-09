Starkregen, Hagel, Sturmböen Blitze nach der Hitze: Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern

Erneut drohen Unwetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass sich am späten Dienstagnachmittag und Abend im Westen erneut teils schwere Gewitter bilden können, die sich zur Mitte ausweiten. Bis zum Mittwochmorgen seien teils starke Gewitter mit Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie mit kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) aus Südwest zu rechnen. Vereinzelt könne auch heftiger Starkregen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder 30-60 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden auftreten.