Wetter : Nicht schon wieder: Unwetterwarnung für die Region Trier. Erste Gewitter erreichen Luxemburg (update)

Trier Nach einem sommerlichen und weitgehend regenfreien Wochenende wird das Wetter heute wieder turbulenter. Ab der Mittagszeit könnte es auch wieder ungemütlich werden.

Nicht schon wieder! Der Deutsche Wetterdienst hat für die Region Trier eine Unwetterwarnung herausgegeben. Danach ist ab den Mittagsstunden von Südwesten her mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Am späten Vormittag haben erste Gewitter Luxemburg erreicht. Sie ziehen von dort aus in nordöstlicher Richtung weiter.

Erst am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatte es Unwetterwarnungen für die Region gegeben. Am Freitagnachmittag kam es vor allem in der Nordeifel wegen der von Frankreich und Belgien heranziehenden schweren Gewitter zu einzelnen Stromausfällen und überschwemmten Kellern sowie Fahrbahnen. Von größeren Schäden wurde aber nichts bekannt. Anderswo dagegen schon. Im Westerwald kam am Freitagabend ein 38-jähriger Mann ums Leben, nachdem er in einem unter Wasser stehenden Keller einen Stromschlag erlitten hatte. Nach Polizeiangaben fiel der Mann hin und schlug wahrscheinlich mit dem Kopf auf.