Kostenpflichtiger Inhalt: Reiseexperten aus der Region geben Tipps : Urlaub 2020: Hoffen auf offene Grenzen

Ein Mundschutz im Weltkarten-Design: Exotische Reiseziele bleiben vorerst unerreichbar. Foto: dpa/Frank Molter

Trier Wie kann der Urlaub in diesem Jahr aussehen? Reiseexperten aus der Region geben Tipps.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei noch nicht so weit, „dass wir sorgenloses Reisen empfehlen können“, begründete Außenminister Heiko Maas (SPD) gestern die Verlängerung der Reisewarnung bis 14. Juni. Er verwies auf die Ausgangsbeschränkungen, die Einreisesperren und die Einschränkungen des Flugverkehrs. „Selbst wenn es in einigen Ländern Lockerungen gibt, muss man davon ausgehen, dass es noch Wochen dauern wird, bis sich die Dinge sowohl bei uns als auch in anderen Ländern normalisieren“, sagte Maas. Er hofft, dass die Reisewarnung nach dem 14. Juni aufgehoben werden könne. „Das kann aber niemand versprechen.“

Was bedeutet konkret eine Reisewarnung?

„Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Sie werden nur dann ausgesprochen, wenn aufgrund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein Land oder in eine bestimmte Region eines Landes gewarnt werden muss“, heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

Was bedeutet das für bereits gebuchte Pauschalreisen?

„Die Reisen werden jetzt sukzessive von den Veranstaltern bis zum 14. Juni abgesagt“, erklärt Anna Carina Krebs von Linden Reisen in Stadtkyll (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Kunden, die eine Pauschalreise gebucht hätten, erhielten nach dem EU-Pauschalreiserecht ihren Reisepreis erstattet, wenn die Reise wegen „höherer Gewalt“ abgesagt werde. „Bei vielen Veranstaltern können Kunden auf freiwilliger Basis Gutscheine über den gezahlten Reisepreis anstelle einer Erstattung annehmen. Damit unterstützen die Kunden sowohl den Reiseveranstalter als auch die Reisebüros und sichern so hunderttausende von Arbeitsplätzen“, sagt Krebs. „Fast alle Veranstalter bieten kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten an“ sagt auch Henrike Kammerer, Inhaberin des Alltours Reisecenters in Wittlich.

Was ist mit dem Urlaub in den Sommerferien?

Darüber sei noch keine Entscheidung gefallen, sagt Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Für die gebuchten Sommerreisen geben wir die Empfehlung noch abzuwarten, da das Bundeskabinett für die Zeit nach dem 14. Juni wieder neue Beschlüsse fassen wird“, empfiehlt Kammerer. Jeder müsse für sich entscheiden, ob er angesichts der Lage überhaupt in Urlaub fahren wolle, meint Gerhards.

Ist Auslandsurlaub in diesem Jahr gar nicht möglich?

Die österreichische Regierung hat Grenzöffnungen zwischen einzelnen EU-Ländern für Sommerurlauber vorgeschlagen. Außenminister Maas schließt Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen Ländern zur Ermöglichung eines grenzüberschreitenden Sommerurlaubs nicht aus.

Wann dürfen Ausländer wieder ohne Probleme nach Deutschland einreisen und wann enden die Grenzkontrollen etwa bei der Einreise aus Luxemburg?

Das Bundesinnenministerium hat am Mittwoch die Verlängerung der Grenzkontrollen bis mindestens 15. Mai beschlossen. Die Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer (Grüne) aus Trier und Patrick Schnieder (CDU) aus Arzfeld fordern ein rasches Ende der Kontrollen. Rüffer fordert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, das Thema in der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin anzusprechen. Auch Schnieder verlangt, dass an diesem Donnerstag das sofortige Ende der Grenzkontrollen beschlossen wird.

Sollte man seine für den Sommer gebuchte Reise bereits absagen?

Dazu Anna Carina Krebs: „Der Kunde, der jetzt seine noch nicht abgesagte Reise, selbst storniert, muss noch Stornokosten bezahlen. Wir raten den Kunden, abzuwarten. Wer dies nicht möchte, dem raten wir dazu, nicht selbst zu stornieren, sondern lieber seinen Urlaub zu verschieben und umzubuchen.“ Kammerer sagt: „Wir hoffen und glauben, dass die Grenzen sich im Sommer wieder öffnen werden und Urlaub unter dem Schutz von Abstands- und Hygieneregeln in einigen europäischen Ländern möglich sein wird.“

Wie stehen die Chancen für einen Urlaub in Deutschland?

Verbraucherschützerin Gerhards hält den für wahrscheinlicher als eine Reise ins Ausland. Dazu müssten allerdings zunächst einmal touristische Reisen innerhalb Deutschlands möglich werden. Noch sind diese verboten. Auch Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants sind weiterhin geschlossen. Während Dreyer erst in der kommenden Woche bei der Ministerpräsidenten-Konferenz über die Öffnung der Gastronomie sprechen will, haben Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einen Dreistufen-Plan vorgelegt, nachdem bis Ende Mai in den drei Ländern uneingeschränkter Übernachtungstourismus möglich sein soll.

Wie stark sind Reisebüros von den derzeitigen Reiseeinschränkungen betroffen?