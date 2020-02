Zemmer Die Ursache für den Absturz einer F16 im Oktober bei Zemmer-Rodt ist geklärt. Aus diesem Grund wurde die Maschine manövrierunfähig.

Nach einer Mitteilung der US-Luftwaffe kam es in der F16, die kurz vor dem Absturz am 8. Oktober von der Airbase Spangdahlem gestartet war, zu einem Stromausfall. Dieser habe zu einem Ausfall der Flug- und Navigationsinstrumente geführt. „Bei schlechten Wetterverhältnissen, als die Stromunterbrechung sich ereignete, war der Pilot auf die primären Fluginstrumente angewiesen, um die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten“, heißt es in der Mitteilung der US-Luftwaffe. Nachdem diese Instrumente „ohne Vorwarnung“ versagten, habe der Pilot in einer kritischen Flugphase nicht auf Standby-Indikatoren umstellen können.