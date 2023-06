Urteil wegen Datenlecks Datenklau: Trierer Landgericht verurteilt Facebook in drei Fällen zu Schadenersatz

Seit Jahren steht Facebook wegen Verstößen gegen den Datenschutz in der Kritik. Vor zwei Jahren wurde ein gigantisches Datenleck bei dem Internetkonzern entdeckt. 530 Millionen Datensätze tauchten nach einer Cyberattacke im Darknet auf – darunter rund sechs Millionen aus Deutschland. Bei den Daten handelt es sich um vollständige Nutzernamen, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und auch persönliche Angaben wie den Beziehungsstatus. Kriminelle nutzten ein Datenleck, saugten mithilfe von speziellen Programmiercodes die persönlichen Informationen von Nutzern ab und boten die Daten zum Verkauf an. Die Betroffenen können durch solche Vorgänge öfter Ziel von Betrugsversuchen per E-Mail und SMS werden.