Justiz : Wenn die Zahnprothese im Ofen landet

Trier Kurioses Urteil: Abfall muss vor Entsorgung nicht auf wertvolle Gegenstände untersucht werden

Bei dem wertvollen Gegenstand handelte es sich in dem vom Gericht verhandelten Fall um eine Zahnprothese im Wert von 11 833,42 Euro. Die Besitzerin des Zahnersatzes war Ende 2019 an einer Lungenentzündung erkrankt und musste das Bett hüten. Sie legte die Zahnprothese auf den Nachttisch zusammen mit benutzten Papiertaschentüchern. Als die Lebensgefährtin des Sohnes die Frau besuchte, dachte diese vermutlich, sie müsse im Schlafzimmer der Kranken aufräumen. Sie nahm die Papiertaschentücher vom Nachttisch, bemerkte aber nicht, dass sich darunter die Ersatzzähne befanden. Die Freundin des Sohnes warf die Taschentücher zusammen mit der Prothese in den brennenden Kohleofen.

Doch auch in zweiter Instanz bekam sie kein Recht. Der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts in Koblenz entschied ebenfalls, dass die Lebensgefährtin des Sohns nicht gewusst habe, dass sich unter den benutzten Taschentüchern der in ein Papiertuch gewickelte Zahnersatz befand. Auch habe sie dies nicht erkennen können oder müssen, als sie die Taschentücher in den Ofen warf. In der Urteilsbegründung zeigt sich, dass die Koblenzer Richter bei der Beweisaufnahme durchaus gründlich vorgingen. Es hätten sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Beklagte die Prothese aufgrund des Gewichts hätte bemerken müssen. Da sie nicht geahnt habe, dass sich der Zahnersatz in dem Abfall befand, habe sie diesen auch nicht vor dem Entsorgen auf etwaige Gegenstände durchsuchen müssen. Auch dass sie die Taschentücher verbrannt habe, stelle keine Fahrlässigkeit dar. Hierdurch seien vielmehr die mit Krankheitserregern belasteten Tücher „effektiv beseitigt und die Keimbelastung verringert“ worden, so die Urteilsbegründung (Az.: 8 U 1596/20). Die Klägerin nahm die Berufung zurück, der Rechtsstreit ist damit beendet.