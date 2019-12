Trier Wenn der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof im Januar über eine Klage eines bei Wittlich geblitzten Autofahrers verhandelt, könnte das weitreichende Folgen haben.

„Immer wieder kann es zu Fehlmessungen kommen“, sagt der Saarburger ADAC-Vertragsanwalt Gerd Müller. Er vertritt einen Autofahrer, der im Februar im saarländischen Nennig 29 Stundenkilometer zu schnell gefahren sein und deswegen 253,50 Euro Bußgeld zahlen soll. Dagegen hat der Autofahrer Einspruch eingelegt. Sein Anwalt beruft sich darauf, dass auf dem Blitzerfoto, das das Auto des mutmaßlichen Rasers zeigt, Licht-Reflexionsstreifen zu sehen sind. Dadurch könnte die Geschwindigkeitsmessung beeinflusst worden und letztlich auch fehlerhaft sein. Laut Müller habe der Richter am zuständigen Amtsgericht seinem Antrag zugestimmt, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Erst dann werde es eine Entscheidung in dem Verfahren geben.

Nun beschäftigt sich der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof in Koblenz mit der Sache. Der saarländische Anwalt Alexander Gratz hat dort Klage eingereicht. Am 15. Januar findet die Verhandlung statt. Der von der Polizei in Rheinland-Pfalz eingesetzte Blitzeranhänger speichere keine sogenannten Rohmessdaten, die zur Überprüfung der Richtigkeit von Geschwindigkeitsmessungen erforderlich seien, begründet Gratz die Klage. Außerdem habe das Oberlandesgericht in der Sache nicht an den Bundesgerichtshof verwiesen.