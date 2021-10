Militär : US-Bomber legen Tankstopp in Spangdahlem ein

Normalerweise sieht man auf der US-Airbase in Spangdahlem eher Kampfflugzeuge und Transportmaschinen. Erstmalig wurde nun ein B-1B-Bomber auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Eifel aufgetankt. Foto: 52nd Fighter Wing Public Affairs/Senior Airman Chanceler Nardone

Spangdahlem Zwei US-Bomber haben am Montag auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel aufgetankt - ein Novum, denn Maschinen dieses Typs sind zuvor noch nicht auf dem Stützpunkt gelandet.

Die beiden Maschinen vom Typ B-1B, die normalerweise im texanischen Dyess stationiert sind, waren nach Angaben der US Air Force in Europa Teil einer Übungsmission in Litauen. Die zeitweise aus den USA nach Fairford in Großbritannien verlegten Flugzeuge starteten am Montagmorgen vom dortigen Stützpunkt und flogen ins Baltikum, um dort simulierte Angriffe auf Bodenziele zu üben.