Exklusiv Trier/Bitburg Der Ende November aus der Haft entlassene, wegen Doppelmordes verurteilte, Deutsche Jens Söring sitzt noch immer in Auslieferungshaft in den USA. Das teilte der Hamburg PR-Profi Oliver Dederichs auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dederichs gehört zum Freundeskreis des 53-jährigen Sörings.

Am 26. November wurde Sörings Freilassung beschlossen. Seitdem sitzt er in Abschiebehaft und wartet darauf, nach Deutschland fliegen zu dürfen. Laut Dederichs wird für kommende Woche mit seiner Ankunft in Frankfurt gerechnet. Danach werde sich Söring für „einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um anzukommen“, so der PR-Profi.