Militär : Spangdahlemer Kampfflieger auf Abwegen: Notlandung auf dem Berliner Flughafen

Ein Kampfjet vom Typ F-35 startet auf der Airbase Spangdahlem. Zwölf dieser hochmodernen Kampfflugzeuge sind vorübergehend in der Eifel stationiert. Foto: dpa/Foto Hosser

Trier Mitte Februar wurde ein Dutzend hochmoderner Tarnkappenjets aus den USA vorübergehend in die Eifel verlegt. Am Wochenende hatte eine in Spangdahlem gestartete F-35 Probleme – und musste in Berlin notlanden.