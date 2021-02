Wegen Demos : US-Militär warnt Soldaten für heute vor Trier-Besuch

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Mit einem knappen Dutzend angemeldeter Demonstrationen könnte es an diesem Samstag in Trier hier und da etwas lauter werden und sich womöglich auch stauen. Für die US-Militärs in Spangdahlem ein Grund, die Soldaten vor einer Trier-Visite zu warnen.

Das amerikanische Militär in Spangdahlem warnt die Soldaten und ihre Familienangehörigen am Samstag vor einem Trier-Besuch. Der Grund: die für heute angekündigten zahlreichen Demonstrationen. Wegen der erwarteten Größe dieser Veranstaltungen „empfehlen wir, diesen Samstag alle nicht notwendigen Fahrten nach Trier zu vermeiden“, heißt es in einer im Internet veröffentlichten Warnung der Anti-Terrorismus-Einheit des Flugplatzes Spangdahlem. Wer trotzdem nach Trier fahre und in eine Demonstration gerate, sollte sich schnellstmöglich wieder davon entfernen, empfehlen die US-Militärs. Und wörtlich heißt es: „Trier ist ein toller Ort für einen Besuch. Aber nicht an diesem Samstag.“