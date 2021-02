Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Demos : US-Militär warnt Soldaten vor Trier-Besuch

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Mit einem knappen Dutzend angemeldeter Demonstrationen könnte es an diesem Samstag in Trier hier und da etwas lauter werden und sich womöglich auch stauen. Für die US-Militärs in Spangdahlem ein Grund, die Soldaten vor einer Trier-Visite zu warnen.