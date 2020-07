Katholische Kirche : Vatikan setzt reformwilligen Bistümern enge Grenzen

Vatikanstadt/Trier Mit einem neuen Dokument hat der Vatikan Gemeindereformen Grenzen gesetzt. Laien bleiben laut dem am Montag veröffentlichten Schreiben von der Gemeindeleitung ausgeschlossen. Doch das ist nicht alles:

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller kritisierte das Dokument scharf. „Das Papier beantwortet Fragen von heute mit Antworten von gestern“, sagte der Kirchenrechtler. Es handele sich um ein „durch und durch klerikales Papier“. Es werde rein vom Priester her gedacht; an der tatsächlichen Lage der Bistümer und des kirchlichen Lebens in Deutschland gehe das Papier vorbei. Schüller zufolge nimmt das Dokument ausdrücklich kritisch Bezug auf Veränderungsprozesse im deutschsprachigen Raum.