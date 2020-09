Arbeitskampf : Verdi ruft zum Streik am Dienstag auf – Busse bleiben stehen

Update Trier/Mainz Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst auch die Mitarbeiter der Stadtwerke Trier (SWT) für kommenden Dienstag, 29. September, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

„Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis und empfehlen, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden“, so Schröder weiter. „Wir haben während des Corona-Lockdowns gemeinsam mit den Personalvertretern zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Kurzarbeit für unsere Fahrerinnen und Fahrer zu vermeiden. Und die Fahrgastzahlen liegen noch immer unter dem Normalniveau. Deshalb halten wir die Streiks in der aktuellen Situation nicht für angemessen“, kommentieren die SWT-Vorstände Arndt Müller und Steffen Maiwald.

Die Gewerkschaft sieht das indes anders: Auch in Mainz, Kaiserslautern und Pirmasens sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Busse und Straßenbahnen von 3 Uhr früh bis Schichtende in den Depots bleiben. Verdi will einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87 000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen. Die Spartentarifverträge in den einzelnen Ländern sollen aus Sicht der Gewerkschaft durch eine bundesweite Regelung ergänzt werden. Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV.