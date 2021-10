Rechtsextremismus : Verfassungsschutz knöpft sich rechte Denkfabrik vor

Das ist ein Teil des Anwesens des Verlegers Götz Kubitschek in Schnellroda. Er ist einer der Köpfe des Instituts für Staatspolitik, das als wichtigste Denkfabrik der rechten Szene in Deutschland gilt. Foto: dpa/Peter Endig

Trier/Schnellroda Die wohl bekannteste rechte Denkfabrik mit besten Verbindungen zur rheinland-pfälzischen AfD wurde als rechtsextreme Gruppierung eingestuft. Was das für die rechte Szene bedeutet, erklärt ein Trierer Experte.

Wenn es in Deutschland um die neue Rechte und rechtsextremistische Bewegungen geht, taucht ein Name immer wieder auf. Das Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Egal, ob es um die Identitäre Bewegung oder die AfD geht, egal ob die Aktivisten und Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern oder Rheinland-Pfalz kommen. Das IfS liefert in verschiedenen Publikationen und Konferenzen den theoretischen Unterbau und die Begriffe für mehr oder weniger offenen Rechtsextremismus. So wird dort zum Beispiel der Ethnopluralismus propagiert. In letzter Konsequenz ist das nichts anderes als Rassentrennung. Apartheid soll etabliert, die Vermischung verschiedener Ethnien verhindert werden.

Der Bundesverfassungsschutz hat das IfS 2020 zum Beobachtungsfall erklärt. Diese Woche haben die Landes-Staatsschützer in Sachsen-Anhalt das IfS erstmals als „erwiesene extremistische Bestrebung“ ausgewiesen. „Rassistische und biologistische Sichtweisen prägen das IfS. Sein Wesenskern ist der Ethnopluralismus und eine darauf beruhende Diskriminierung ausgewählter Personengruppen, vor allem Flüchtlinge und Muslime, denen pauschal negative Eigenschaften zugeschrieben werden“, heißt es da. Das Institut sei ein führender Akteur im Bereich der Neuen Rechten. Diesem informellen Netzwerk gehörten verschiedene Organisationen und Einzelpersonen an, die „darauf hinarbeiten, antiliberale sowie antidemokratische Positionen in Gesellschaft und Politik durchzusetzen“.

Info Institut mit Trierer im Vorstand Ein Beispiel für eine AfD-nahe Vereinigung ist laut Linden das in Augsburg ansässige Institut Renovatio. Laut Selbstbeschreibung geht es dem Institut unter anderem um die Stärkung der kulturellen Resilienz europäischer Gesellschaften – also der Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Kulturen. Zum vierköpfigem Renovatio-Beirat gehört auch ein Trierer Theologe. „Hier werden Homophobie und religiös-fundamentalistisches Denken verbreitet“, sagt Linden. Er zitiert einen Renovatio-Aufsatz, in dem der Autor davor warnt, Homosexualität aus falscher Toleranz zu bejahen und Homosexuelle in ihren Lebensstilen zu bestärken. Ein weiterer Beirat des Instituts habe kürzlich auf einer Konferenz offen die Abschaffung des Rechtsstaats gefordert, führt Linden weiter aus. Der 1979 im belgischen Verviers geborene habilitierte Althistoriker erklärte am 2. Oktober bei einer Tagung, dass nur Hoffnung für die abendländischen Werte bestehe, wenn es den Konservativen gelinge, „ein geschlossenes System patriotischer Bürger zu schaffen, das attraktiv genug ist, in Krisenzeiten auch bislang unpolitische Menschen anzuziehen.“

Götz Kubitschek, einer der Köpfe hinter dem IfS, gilt als Vordenker der rechten Szene in Deutschland. Der 51-Jährige, auch Geschäftsführer des umstrittenen Antaios-Verlags, hat das Institut zusammen mit Karlheinz Weißmann im Jahr 2000 gegründet. Er gibt unter anderem die Zeitschrift Sezession heraus, eine Art Fachblatt für rechte oder rechtsextreme politische Theorie.

Kubitschek residiert mit seiner Familie auf einem ehemaligen Rittergut in Schnellroda. Dort bietet er seit vielen Jahren Fortbildungsveranstaltungen für rechte Politiker und Aktivisten an. Mitglieder der Identitären Bewegung (IB) sowie Mitarbeiter und Abgeordnete der AfD gehen bei ihm ein und aus. Das Institut selbst äußerte sich laut dpa zunächst nicht zu der Einschätzung des Verfassungsschutzes.

Kubitschek hat auch einige Anhänger in Rheinland-Pfalz. Einer der Autoren in Kubitscheks Zeitschriften ist beispielsweise ein IB-Aktivist aus Trier. In seinem jüngsten Artikel auf dem Portal der Sezession vom Dezember 2020 befasste er sich mit den Auswirkungen von Einstufungen der AfD durch den Verfassungsschutz auf die Politik der Partei. „Solche Einstufungen können ignoriert werden“, heißt es in dem Text des Aktivisten.

Markus Linden, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier und Experte für Rechtsextremismus, geht wegen der neuen Einstufung davon aus, dass sie die Arbeit des IfS insbesondere im Bereich der Vernetzung erschwert. Dabei funktioniert die Vernetzung der Denkfabrik aus Sicht des Expertens bisher bundesweit. Sie reicht auch bis nach Rheinland-Pfalz und Trier.

„Das IfS ist Teil eines Netzwerks, zu dem etwa die Kampagnenplattform „Einprozent“ und die Zeitschrift „Blaue Narzisse“ gehören“, erläutert Linden. „Die rheinland-pfälzischen AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier und Damian Lohr haben sich kürzlich noch von „Einprozent“ interviewen lassen, um ihre Solidarität mit der neurechts-rechtsextremen Szene unter Beweis zu stellen. Das rheinland-pfälzische AfD-Vorstandsmitglied Robin Classen ist Stammautor der Blauen Narzisse.“ Die Verbindungen zur rheinland-pfälzischen AfD verliefen teilweise unmittelbar, insbesondere über die Person des AfD-Politikers Stefan Scheil, der seine geschichtsrevisionistische Agitation in der IfS-Zeitschrift Sezession verbreite und in Schnellroda auftrete.

„Andere Kontakte bestehen vermittelt über die Junge Alternative und ihre Verbindungen zum identitären Spektrum und über den Verein Einprozent“, erläutert Linden weiter. Da spiele das AfD-Landesvorstandsmitglied Justin Salka, gegen den zurzeit die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz ermittelt (siehe Hintergrund), eine entscheidende Rolle. „Der Identitäre Aktivist Alexander Kleine wurde unter anderem im IfS geschult, ist ein zentraler Macher der Plattform Einprozent und drehte das Wahlwerbevideo der Jungen Alternative in Rheinland-Pfalz für die Landtagswahl“, erläutert Linden weiter. „Zugegen war der Bundestagsabgeordnete Bleck. Jedem in der AfD sind diese Strukturen bekannt.“ Linden erwähnt zudem regionale Aktivisten der Identitären Bewegung, die an den Kaderschulungen des IfS teilgenommen hätten.

Lesen Sie auch Politik : Identitärer Aktivist dreht Werbefilm für AfD

Doch die AfD-Verbindungen zum IfS reichen laut Linden noch viel weiter. „Alle wichtigen AfD-Politiker haben schon in Schnellroda ihre Aufwartung gemacht“, sagt der Politikwissenschaftler. Das geschehe, um Verbundenheit mit dem offiziell aufgelösten „Flügel“ zu zeigen. Dessen Mitglieder seien weiter in der Partei und dessen Richtung dominiere die AfD. „Der AfD-Abgeordnete Stefan Weyel beschäftigte den IfS-Geschäftsführer Erik Lehnert als Mitarbeiter, wobei mir über eine Trennung nichts bekannt ist“, sagt Linden.

Seine Schlussfolgerung lautet: „Also wird das Institut für Staatspolitik teilweise aus der AfD querfinanziert.“ Die Verbindungen in die AfD-Fraktion seien vielfältig. Als Beispiel nenn Linden den AfD-Politiker Marc Jongen, der in Schnellroda sein Konzept einer angeblich notwendigen Notwehr gegen Migration vorgestellt hat. Linden: „Es handelt sich dabei um Rechtsextremismus mit pseudo-intellektuellem Antlitz.“

Lesen Sie auch Rechte Personen in der Region : Rechtsextreme Gefahr oder lästige Aktivisten?

Linden hält es für absolut unglaubwürdig, „wenn AfD-PolitikerInnen die Verbindungen zum Rechtsextremismus leugnen.“ Das habe notwendigerweise Folgen, insbesondere für Beamte. „Man wird sich aber weiterhin als verfolgtes Opfer darstellen“, prognostiziert er. Gleichzeitig komme es zur Neugründung von anderen AfD-nahen Vereinigungen. Diese agierten hybrid, indem die eigenen extremistischen Inhalte hinter rezitierten Artikeln versteckt würden (siehe Info).