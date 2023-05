Notfälle in der Luftfahrt Vom Ex-Militärjet bis zum Segelflieger – So gingen Notlandungen in der Region aus

Trier · In der Region Trier ist es in den vergangenen Jahren gelegentlich zu Notlandungen gekommen - in vielen Fällen mit glimpflichem Ausgang. Wie in einem Fall ein Kampfjetpilot zum Retter in der Not wurde und wie ein Zwischenfall ausging, bei dem Rauch in der Kabine eines Flugzeugs festgestellt wurde.

16.05.2023, 10:36 Uhr

Bei Bitburg musste am 29. Mai 2011 ein früherer Militärjet Lockheed T33 "Shooting Star" wegen technischer Probleme auf einem Feld neben der B 51 notlanden. Das Flugzeug war zu diesem Zeitpunkt in Privatbesitz. Foto: Agentur Siko

Von Joachim Engbrocks

Die jüngste Notlandung einer Cargolux-Frachtmaschine auf dem Luxemburger Findel und ein Beinahe-Unglück, bei dem vor etwa einem Monat eine Transportmaschine bei der Landung mit einem Triebwerk die Landebahn berührte, rücken den Luxemburger Flughafen Findel in den Fokus. Doch Notlandungen sind auf dem Findel eher selten.