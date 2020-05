Pressefreiheit : Verletzte bei Angriff auf ZDF-Kamerateam der „heute-show“ in Berlin

Berlin Am Mai-Feiertag wird in Berlin ein Kamerateam der ZDF-„heute-show“ attackiert. Es gibt Verletzte. Der Deutsche Journalistenverband spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit.

Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie Polizeisprecherin Sara Dieng am Freitag sagte. Sechs Menschen wurden demnach festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten in der Nacht zum Samstag noch an. Wie die „heute-show“ bei Twitter schrieb, begleitete der Kabarettist und Komiker Abdelkarim das Team als Reporter. Er sei unverletzt geblieben. „Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung“.