Verlosung Gewinnen Sie Ihre Energieberatung für zu Hause!

Trier · Die Heizung ein Oldie, die Fenster zugig und das Dach undicht: Wer sein Haus sanieren will oder muss, steht häufig vor den Fragen „Was ist ein Muss? Was ist Luxus? Was kostet es? Und was schreibt der Gesetzgeber vor?“ Hilfe gibt es von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Trier. Gemeinsam mit Ihr verlost der Trierische Volksfreund eine Energieberatung für Ihre Immobilie. Was Sie dafür tun müssen.

24.04.2023, 09:31 Uhr

Foto: dpa/Armin Weigel