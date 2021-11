Auslese : Zum Ersten, Zweiten und Dritten!

Sie können spannend und kurzweilig wie ein Krimi sein, manchmal aber auch episch lang wie ein Roman von Tolstoi. Weinversteigerungen werden herbeigesehnt und bereiten dem ein oder anderen Winzer doch so manches Mal Enttäuschung. Sie sind der Höhepunkt des Weinjahres sowohl für den Verband Deutscher Prädikatsweingüter an Mosel, Saar, Ruwer (VdP) als auch für den Bernkasteler Ring.

Nach welchen Weinen aber suchen die Kunden? Welche Kriterien werden angelegt? Die Antwort ist fast banal: Berühmte Lagen und der Name des Winzers lassen Gebote in die Höhe schnellen. Rekordhalter für Höchstpreise ist der VDP-Winzer Egon Müller aus Wiltingen an der Saar. Er erzielte 2015 mit seiner 2003er Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese (TBA) den höchsten Preis, der weltweit je erreicht wurde. 12 000 Euro netto für jede der 22 versteigerten Flaschen, hinzu kommen fünf Prozent Auktionsgebühr und 19 Prozent Mehrwertsteuer, macht also satte 14.994 Euro pro 0,75 Liter Flasche.