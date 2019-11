Justiz : Verrückter Streit: Trierer Mediziner will Kammerbeitrag zahlen, darf aber nicht

Trier Der Trierer Orthopäde Wolfram Ortlieb würde gerne seinen jährlichen Kammerbeitrag zahlen. Nur: Aus irgendeinem Grund bekommt Ortlieb keinen ordentlichen Beitragsbescheid und muss von daher seit drei Jahren nichts zahlen. Er und ein Kammerkritiker haben jetzt die Verantwortlichen wegen Untreueverdachts angezeigt.

Der Hintergrund des Streits ist kurios: Der Trierer Orthopäde Wolfram Ortlieb hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach darüber beschwert, dass die Ärztekammer ihm keinen Beitragsbescheid geschickt habe. In Rheinland-Pfalz müssen Mediziner einen jährlichen Beitrag an die jeweils zuständige Bezirksärztekammer und an die Landesärztekammer zahlen. Die Höhe richtet sich nach dem Verdienst und der Stellung als Arzt und kann insgesamt bis zu mehreren Hundert Euro betragen.