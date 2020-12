Truppenverlegung : Verteidigungsministerin optimistisch: F16-Staffel aus Spangdahlem wird nicht verlegt

Trier Positive Signale für den Verbleib des US-Flugplatzes Spangdahlem in der Eifel: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer glaubt, dass die F16-Staffel nicht nach Italien verlegt wird.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält eine Teilverlegung von US-Truppen aus Deutschland auch unter der neuen amerikanischen Regierung für denkbar. Es sei möglich, dass die Pläne der Trump-Administration nicht komplett revidiert würden, sagte die CDU-Politikerin bei einer Videokonferenz mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Kramp-Karrenbauer rechnet aber nach eigenen Angaben nicht damit, dass die auf dem Flugplatz Spangdahlem stationierte F16-Staffel nun doch von den Verlegungsplänen betroffen sein könnte. „Eher das US-Hauptquartier in Stuttgart, das in die Nähe von Brüssel verlegt werden soll“, sagte AKK. Die MInisterin kündigte an, unmittelbar nach Amtsantritt des neuen US-Verteidigungsministers mit diesem Kontakt aufzunehmen. Der designierte Präsident Joe Biden will dafür Ex-General Lloyd Austin vorschlagen.