Justiz : Verurteilter Doppelmörder Söring dankt seiner Unterstützerin aus Bitburg

Bitburg/Frankfurt Der wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring ist nach über 30 Jahren US-Haft wieder in seiner Heimat gelandet. Dabei dankte er ganz besonders einer Frau aus Bitburg.

Er sei so glücklich wieder in Deutschland zu sein, sagte Jens Söring nach seiner Ankunft auf dem Frankfurter Flughafen. Er war dort gegen 12 Uhr gelandet. Eine Stunde später gab der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Diplomatensohn ein Statement. „Das ist der schönste Tag meines Lebens“, sagte er „Ich bin so froh und dankbar.“