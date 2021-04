Corona-Beschränkungen : Verwaltungsgericht lehnt Einspruch von Landrat Streit gegen Ausgangssperre ab

Trier/Bitburg Das Trierer Verwaltungsgericht hat in einer Eilentscheidung den Widerspruch des Eifelkreis-Landrats Joachim Streit gegen die Ausgangssperre in Bitburg-Prüm abgelehnt.

Allerdings erfolgte die Ablehnung nicht, weil das Gericht die Maßnahme an sich befürwortet, sondern aufgrund der Kürze der Zeit: „Ob die betreffende Ausgangssperre trotz der vorstehenden Fragen rechtmäßig und vor allem verhältnismäßig ist, bedarf einer vertieften Prüfung und kann aufgrund der Komplexität der hiermit verbundenen Fragen sowie der Kürze der für das vorliegende Eilverfahren zur Verfügung stehenden Zeit abschließend erst im Hauptsacheverfahren geklärt werden“, heißt in der Entscheidung.

Außerdem folgten die Richter der Argumentation von Streit, dass eine Ausgangssperre in einem dünn besiedelten Region wie dem Eifelkreis wenig Wirkung hat: „Weiterhin ist die Anordnung einer Ausgangsbeschränkung... nach der das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Zwecken erlaubt ist, nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 erheblich gefährdet wäre. In diesem Zusammenhang ist insbesondere fraglich, ob eine nächtliche Ausgangssperre für das gesamte, zum Teil nicht dicht besiedelte Kreisgebiet gerechtfertigt ist, wenn – so der Vortrag der Antragsteller – das Ausbruchgeschehen sich in erster Linie in einem mittelständischen Betrieb der Stadt Speicher und damit lokal ereignet hat“, so die Richter.