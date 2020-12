Bildung : Verwirrung um Kitas und Schulen: Hingehen oder zu Hause bleiben?

Trier Neue Corona-Verordnung: Eltern können ab Mittwoch entscheiden, ob ihre Kinder am Unterricht teilnehmen. Erzieher sind sauer darüber, dass Kindergärten regulär öffnen sollen.

Müssen Kinder und Jugendliche ab Mittwoch noch in die Kita und in die Schulen gehen? Mit der Aufhebung der Präsenzpflicht bis zu Beginn der Weihnachtsferien am Freitag hat die Landesregierung bei vielen Eltern, aber auch bei Schulen, für Verwirrung gesorgt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verwies am Sonntag darauf, dass die Schulen nicht geschlossen würden. „Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben können, sollen zu Hause bleiben“, heißt es in einem gestern an alle Schulen im Land verschickten Brief der Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Schüler, die in die Schulen kommen, sollen unterrichtet werden. Die, die zu Hause bleiben aber nicht. Es soll keinen Fernunterricht geben, teilt Hubig mit. Gleichzeitig bleibt aber die Schulpflicht bestehen.