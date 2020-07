Verkehr : Verwirrung um neue Bußgelder:Mildere Strafen nur für Raser?

Trier Auch Falschparker könnten von Gesetzesfehlern profitieren. Juristen raten Verkehrssündern, Einspruch einzulegen. Grüne entfachen neue Diskussion über Tempolimit auf Autobahnen.

Die Verunsicherung ist groß: Werden Verkehrssünder nach dem neuen oder dem alten Bußgeldkatalog bestraft? Rheinland-Pfalz hatte angekündigt, nachdem die erst Ende April in Kraft getretene neue Straßenverkehrsordnung wegen Formfehlern teilweise unwirksam wurde (der TV berichtete), Verkehrsvergehen vorerst nach dem alten Bußgeldkatalog zu ahnden. Ob das nur für Fahrverbote wegen zu schnellem Fahrens gilt oder auch für Falschparker, ist unter Juristen umstritten.

Laut eines Sprechers der Stadt Trier würden bei Geschwindigkeitsmessungen und Parkvergehen die bis Ende April geltenden Bußgelder verhängt. Das bedeutet, dass Temposünder nicht mehr so schnell ihren Führerschein abgeben müssen. Nach dem neuen Bußgeldkatalog wäre der bereits weg, wenn man innerorts schneller als 21 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war und geblitzt wurde. Nach der alten Regelung droht dies erst ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Kilometern pro Stunde. Auch für Parksünder in Trier wird es demnach billiger. Statt 55 Euro für Parken in der zweiten Reihe werden nur 15 Euro fällig.