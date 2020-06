Gesundheit : Verwirrung um neue Verordnungen

Trier Ab heute gelten zahlreiche weitere Lockerungen. Mit einigen sorgte das Land im Vorfeld für Ärger und musste wieder zurückrudern.

Doch genau diese „klare Maßgaben“ vermissen einige bei den neuesten Hygienevorschriften. So zog das Land mit der zunächst erteilten Erlaubnis zur Öffnung von Bordellen heftige Kritik auf sich. Rheinland-Pfalz wäre das erste Bundesland gewesen, dass dies erlaubt. Am Montag dann die Rolle rückwärts: Bordelle bleiben doch weiter geschlossen. Man habe „eine große Resonanz“ erhalten, auch von Ordnungsämtern, begründete das Gesundheitsministerium das weiterbestehende Öffnungsverbot für Bordelle. Die Ordnungsbehörden könnten die vorgesehenen „weitreichenden Hygiene-, Vorsichts- und Reinigungsvorgaben in Bordellen“ nicht effektiv kontrollieren und auch die Nachverfolgung bei Auftreten von Infektionsfällen sei bei „realistischer Betrachtung“ nur schwer zu gewährleisten. Wahrscheinlich hatte man im Ministerium erkannt, dass wohl kaum ein Bordellbesucher der Auflage folgen wird und beim Betreten eines Etablissements wahrheitsgemäß Angaben zu Namen und Adresse machen wird. Der Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland kritisiert die Entscheidung. In einem Brief an die Staatskanzlei schreibt Verbandspräsident Holger Rettig: „Im Vertrauen darauf, dass die Landesregierung Wort hält, haben die Gewerbetreibenden in den vergangenen Tagen Dienstleister mobilisiert und die Einrichtungen betriebsbereit gemacht. Die unerwartete Fortdauer des Berufsverbots für Erotikdienstleistungen und die damit seit drei Monaten einhergehenden Verdienstausfälle stellen gerade die angereisten Sexarbeiter vor existenzielle Risiken.“ Weil die Anreise in vielen Fällen mit dem letzten Geld gezahlt worden sei, seien die Gefahren einer Abwanderung in die Illegalität durch die Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz gestiegen. Der Verband prüfe juristische Schritte gegen das Land.