Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Verwirrung wegen Kontaktregeln: Die Lockerung gilt noch nicht!

Strenge Corona-Beschränkungen auch an Muttertag, weil Rheinland-Pfalz den Beschluss erst nächste Woche umsetzt. Ordnungsämter und Polizei wollen nicht strikt kontrollieren.

Streng genommen sind Muttertagsbesuche am Sonntag verboten. Anders als etwa im Saarland sind in Rheinland-Pfalz aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen Verwandtenbesuche nicht ausdrücklich erlaubt. Und: Es gilt weiterhin die strenge Kontaktbeschränkung, wonach man außerhalb der eigenen Wohnung maximal eine fremde, nicht im eigenen Haushalt lebende Person treffen darf. Die am Mittwoch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verkündete Lockerung der Kontaktbeschränkung, nach der sich künftig bis zu zwei Familien treffen können, wird erst im Laufe der kommenden Woche in Kraft treten. Das heißt: An diesem Wochenende gilt noch die bisherige Regelung.

Am Freitagmorgen sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) nach einem Besuch des Trierer Gesundheitsamtes, dass die Lockerung der Kontaktbeschränkung erst frühestens Ende kommender Woche in Rheinland-Pfalz umgesetzt werde. Gestern Mittag verlautete dann aus Mainz, dass die Lockerung ab kommenden Mittwoch gilt. In anderen Bundesländern ist das anders. In Hessen tritt die Lockerung der Kontaktbeschränkung am heutigen Samstag in Kraft, in Nordrhein-Westfalen am Montag.

EXTRA Hat Dreyer Grenzkontrollen zugestimmt? (wie) Hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im März für die Einreisekontrollen aus Luxemburg gestimmt? Das behauptet der Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier. Fakt ist: Das Bundesinnenministerium hat am 15. März in einer Pressemitteilung verkündet, dass die Einreisekontrollen an den Grenzen von Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg in Abstimmung mit den betroffenen Bundesländern beschlossen worden seien. Aus der Mainzer Staatskanzlei hieß es dazu gestern: Die Entscheidung „hing und hängt nicht an unserer Zustimmung“. Es habe lediglich eine „politische Übereinstimmung zu der Notwendigkeit einer Grenzschließung“ zur französischen Region Grand Est gegeben „im Lichte des damaligen Infektionsgeschehens im Elsass“, nicht aber zu Luxemburg.

Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) sagte, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Rheinland-Pfalz erst mit Verzögerung in Kraft treten würden. Das mache es für das Ordnungsamt der Stadt schwer, Verstöße zu überprüfen. Daher setze man auf die Vernunft der Bürger. Laut eines Sprechers der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat die Behörde die Landesregierung darauf aufmerksam gemacht, dass viele Bürger davon ausgingen, dass die Lockerungen bereits unmittelbar nach der Verkündung umgesetzt würden. Aufgrund der „entstandenen Unsicherheiten“ werde man auf Zuwiderhandlungen „mit Fingerspitzengefühl“ reagieren, so der Sprecher. Auch Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm, teilte mit, dass es keine verschärften Kontrollen gebe werde. „Mit Augenmaß“ soll auch in der Verbandsgemeinde Daun bei möglichen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen vorgegangen werden. „Wir haben bis dato keine Bußgelder verhängt, die Leute waren einsichtig“, sagt Benjamin Duckart, Leiter des Ordnungsamts der VG Daun. Es gebe tatsächlich derzeit „etwas Verwirrung“, sagt Christian Hamm, Chef der Polizeiinspektion Bitburg. Er verweist drauf, dass man bei Treffen im Privaten nicht eingreife. Dort setze man auf das „Verantwortungsbewusstsein der Bürger“.

Der Ministerrat hat am Freitag über die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin vom 6. Mai beraten, wonach angesichts der niedrigen Infektionszahlen der Aufenthalt im öffentlichen Raum künftig Angehörigen des eigenen Hausstandes auch mit den Personen eines weiteren Hausstandes gestattet werden soll. Diese Regelung wird für Rheinland-Pfalz ab nächstem Mittwoch in Kraft treten. „Durch die niedrigen Infektionszahlen ist es jetzt möglich, die Erweiterung der Kontaktbeschränkung neben anderen Maßnahmen der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung, wie die Öffnung der Gastronomie, zu ermöglichen. Dies wird den Menschen in Rheinland-Pfalz eine große Erleichterung bringen “, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing und Umweltministerin Ulrike Höfken.

„Das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz ist so niedrig, wie noch nie seit Beginn der Corona Pandemie. Es ist ein großer Fortschritt, dass die Zahl der Neuinfektionen durch die Maßnahmen der letzten Wochen stark gesenkt werden konnten. Das alles konnte erreicht werden, weil alle Beteiligten in Rheinland-Pfalz an einem Strang ziehen. Auch jetzt kommt es wieder auf jeden einzelnen an: Wir müssen die Hygieneregeln, die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern und die Maskenpflicht einhalten. Es gilt weiterhin das Motto ‚So schütze ich Dich und Du mich“, erklärten nach dem Corona-Ministerrat Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirtschaftsminister Volker Wissing und Umweltministerin Ulrike Höfken.