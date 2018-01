später lesen In eigener Sache Verzögerungen bei der Zeitungszustellung wegen Hochwassers FOTO: Liane Wilhelmus / wilhelmus liane FOTO: Liane Wilhelmus / wilhelmus liane Teilen

Wegen des derzeitigen Hochwassers kann es am Samstag in einigen Orten an der Mosel zu Verspätungen bei der Zeitungszustellung kommen.