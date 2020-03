Coronatests : Viel Geduld bei Tests gefordert

Trier Telefone bei Ärzten und Kliniken überlastet.

Die Hotline beim Trierer Gesundheitsamt war auch gestern völlig überlastet. Auch die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts (116117) war fast dauerhaft besetzt. Wer Fragen zu Corona hat oder wissen will, ob er sich eventuell auf das Virus testen lassen kann, braucht derzeit in der gesamten Region Geduld und gute Nerven. Auch die Telefone vieler Hausarztpraxen klingeln ohne Unterlass. Ebenso in den Zentralen der Krankenhäuser.

Das für die Gesundheitsüberwachung zuständige Robert Koch-Institut (RKI) hat gestern angekündigt, dass künftig nur noch dann auf Corona getestet werden solle, wenn es entsprechende Symptome (Husten, Fieber) gebe. Das würde bedeuten, dass nicht mehr jeder getestet würde, bei dem lediglich nur ein Verdacht einer Infektion besteht. Offiziell gelten derzeit immer noch als Verdachtsfälle Personen, die in vom RKI eingestuften Risikogebieten (unter anderem Italien, die Region Grand Est in Frankreich, Südtirol) waren oder Personen, die Kontakt zu einem bereits Infizierten hatten. Durch die zunehmende Verbreitung lässt sich diese Falldefinition aber immer schwerer aufrechterhalten, da immer mehr Menschen infiziert sein könnten. Auch vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise zu Engpässen bei den Corona-Tests kommen könnte.

Noch gebe es ausreichend Tests, sagt Elisabeth Schneider, Geschäftsführerin des medizinischen Großlabors Synlab in Trier. In der Tiefgarade des Labors in der Trierer Feldstraße werden mögliche Corona-Patienten getestet, wenn ihr Arzt zuvor eine Überweisung an das Labor geschickt hat. Bevor man zum Test fährt, soll man sich unbedingt unter der Telefonnummer 0651/9771802 anmelden. Getestet wird von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 16 Uhr.