Pandemie : Viel mehr Menschen gegen Corona geimpft als bislang angenommen

Trier/Berlin Masken und Abstand sind draußen nicht mehr nötig, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Fallen jetzt Einschränkungen? Der Landesgesundheitsminister sieht das anders.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kritisiert die Äußerungen von Spahn. Maßgeblich seien die offiziellen Zahlen vom RKI, sagte Hoch unserer Redaktion. Demnach sind in Rheinland-Pfalz 65 Prozent aller Bürger vollständig geimpft. Diese „gute Impfquote“ reiche noch nicht für weitere wesentliche Lockerungen, zumal die Intensivstationen weiterhin belastet seien. Allerdings zeigt sich an der Zahl der in den Kliniken behandelten Covid-Patienten, dass diese überwiegend nicht vollständig geimpft sind. 431 nach einer Infektion Erkrankte mussten in den vergangenen acht Wochen in Rheinland-Pfalz in Krankenhäusern behandelt werden. 85 Prozent davon waren nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes nicht vollständig geimpft. In den vergangenen sieben Tagen wurden in der Region Trier insgesamt drei Corona-Infizierte in Kliniken behandelt.