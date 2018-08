Viel Rückenwind für Pflichtdienst

Regionale Christdemokraten befürworten mehrheitlich Pflichtdienst für junge Leute. Von Rolf Seydewitz

Die von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßene Diskussion über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht geht weiter. Am Montag haben sich führende Unionspolitiker aus der Region Trier grundsätzlich positiv über einen verpflichtenden Dienst junger Leute in Bundeswehr oder sozialen zivilen Einrichtungen geäußert.

Der Cochemer CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser sagte, er sei für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, „denn die Bundeswehr sollte sich aus allen Schichten der Bevölkerung zusammensetzen“. Wer sich nicht für die Bundeswehr verpflichte, müsse sich für einen längeren Zeitraum bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, DRK oder anderen Hilfsorganisationen oder sozialen Bereichen engagieren. Laut Bleser muss in jedem jungen Menschen das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass er eine Verpflichtung für die Gesellschaft habe.

Ähnlich äußert sich auch Blesers Trier-Saarburger Kollege Andreas Steier. Aus seiner persönlichen Erfahrung heraus trage der Wehr- und Zivildienst dazu bei, „den Blick auf die Erfordernisse unserer Gesellschaft als Ganzes zu richten“. Viele ehrenamtliche Vereinigungen klagten inzwischen, dass sie kaum noch Nachwuchs fänden. Da nicht wenige junge Menschen nach der Schule noch nicht genau wüssten, welchen Berufsweg sie einschlagen wollten, könne ein solches Jahr manchem Orientierung geben, sagt der CDU-Parlamentarier.

Für eine offene Diskussion des Vorschlags der CDU-Generalsekretärin spricht sich der Arzfelder CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder aus. Wenn junge Menschen ein Jahr ihres Lebens in den Dienst der Gesellschaft stellten, komme dies nicht nur dem Staat zu Gute, sondern könne auch für die jungen Leute eine bereichernde Erfahrung sein und zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, meint Schnieder. Er verweist jedoch auf die verfassungsrechtlichen Hürden, die zunächst überwunden werden müssten.

Ähnlich argumentiert auch der rheinland-pfälzische CDU-Vize Günther Schartz. Ein verpflichtender Dienst gerade im sozialen Bereich sei ihm sehr symphatisch, weil viele Hilfsorganisationen Personal benötigten und der Dienst für junge Menschen eine wertvolle Erfahrung sei.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, die Frage eines allgemeinen Dienstes, der gleichermaßen für Männer und Frauen offen steht, in die Diskussion für das neue CDU-Grundsatzprogramm einzubringen. Dabei wäre auch zu erörtern, ob es einer Pflicht bedarf oder stärkerer Anreize für freiwillige Dienste.

Mit einem ähnlichen Vorschlag– ein verpflichtendes Staatsbürgerjahr für Frauen und Männer – hatte sich vor einigen Jahren der Bitburg-Prümer CDU-Vorsitzende Michael Billen an die Öffentlichkeit gewandt. Billens damaliges Argument: „Die Demokratie ist nicht zum Nulltarif zu bekommen, die Jugend soll erfahren, was es heißt, einer Gesellschaft auch etwas zu geben.“ Der CDU-Kreisparteitag stimmte vor zwei Jahren für die Neuregelung. Inzwischen dürfte die Initiative in der Partei auf noch mehr Gegenliebe stoßen.

Auch Billens Landtagskollegen aus der Vulkaneifel und dem Kreis Trier-Saarburg, Gordon Schnieder und Arnold Schmitt, befürworten eine allgemeine Dienstpflicht. Sie könne gesamtgesellschaftlich, aber auch für jeden Einzelnen „von hohem Nutzen sein, weil alle den Dienst absolvieren und für die Allgemeinheit somit etwas Besonderes leisten sollen“, so die beiden CDU-Kreisvorsitzenden. „Schon die Abschaffung des Wehrdienstes war ein Fehler“, meint Triers CDU-Chef Max Monzel.

Dagegen überwiegt beim Bernkastel-Wittlicher CDU-Parlamentarier Alexander Licht die Skepsis. Er halte nichts von „raus aus den Kartoffeln und wieder rein in die Kartoffeln“, sagte Licht am Montag unserer Zeitung.

Auch die Abgeordneten der meisten anderen Parteien – ausgenommen der AfD – reagieren eher ablehnend auf die Überlegungen. „Einen staatlich verordneten Zwangsdienst für alle sehe ich skeptisch“, sagte die Schweicher SPD-Bundestagsabgeordnete Katarina Barley. Es müsse vielmehr darum gehen, bessere Anreize für einen sozialen Beitrag zu schaffen. Die Personalnot, gerade in der Pflege, werde langfristig aber nur durch gute Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung zu beenden sein, meint die Bundesjustizministerin.

Junge Menschen ohne Berufsausbildung könnten nicht als kostengünstige Lückenbüßer den Personalmangel bei der Bundeswehr beheben, meint die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad. Ihr Vorschlag: Um Nachwuchskräfte zu gewinnen, sollte die Bundesregierung die Arbeitsbedingungen bei der Bundeswehr verbessern, indem sie sie zum Beispiel endlich vernünftig ausstattet. „Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird das Berufsbild automatisch wieder attraktiver – ganz ohne ein Jahr Lebenszeit staatlich zu verplanen.“

Auch die Trierer Grünen-Parlamentarierin Corinna Rüffer lehnt eine allgemeine Dienstpflicht ab. „Es ist eine Kapitulation, wenn die Politik Personalnot dadurch lindern will, dass junge Menschen zwangsverpflichtet werden“, sagte Rüffer unserer Zeitung.

Ein ähnliches Argument kommt auch von der Trierer Linken-Bundestagsabgeordneten Katrin Werner: „Eine Dienstpflicht wäre ein Rückschritt“, sagt Werner. Viel sinnvoller wäre es, die Freiwilligendienste attraktiver zu gestalten.