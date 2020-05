Gesellschaft : Viele Kneipen in der Region bleiben trotz Lockerungen zu

Er schaut beim Gastronomie-Neustart in die Röhre: Jockel Ternes, der in Trier zwei Kneipen ("Lucky's Luke, "Chrome") betreibt, findet die gegebenen Voraussetzung unrealistisch für eine Wiedereröffnung. Die Zwangspause nutzt er für Renovierungsarbeiten. Foto: Roland Morgen

Trier Vor allem die Betreiber kleinerer Gaststätten können Auflagen nicht erfüllen und machen gar nicht erst auf. Aber auch die übrigen rechnen nicht unbedingt mit einem guten Geschäft.

Aufatmen unter den Gastonomen in der Region: Nach zweimonatiger Zwangschließung wegen der Corona-Pandemie dürfen Gaststätten-, Cafe- und Restaurantbesitzer ihre Betriebe ab Mittwochmorgen wieder öffnen. „Endlich“, sagen viele, die in den zurückliegenden Wochen allenfalls mit Außer-Haus-Verkäufen ein paar Euro verdienen konnten. Doch in die Freude mischt sich bei vielen Wirten auch Frust. Der Grund: die strengen Auflagen. Die vom Mainzer Wirtschaftsministerium veröffentlichten Hygiene- und Schutzvorschriften empfinden nicht wenige Gastronomen als kaum überwindbare Hürde.

„Voll Käse“ findet auch die Wittlicher Wirtin Kerstin Riotte (Treibhaus) die Auflagen. „An meiner langen Theke darf niemand sitzen oder stehen“, sagt die Betreiberin einer Dartkneipe, „und von den paar Tischen und Stühlen bei mir kann ich nicht existieren.“ Riotte hofft, dass sich an den Vorschriften rasch etwas ändert. Das will auch EljaTalaceva, die in Bitburg das No Name betreibt. Wie ihre Wittlicher Kollegin macht sie das Geschäft mit Thekenbetrieb – und der muss auch ab Mittwoch weiter ruhen.