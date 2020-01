Busverkehr : Nicht fahrende Busse sorgen weiterhin für Wut und Frust

Trier Viele Kunden in der Region sind unzufrieden mit dem ausgeweiteten Nahverkehr. Vor allem im Schülerverkehr gibt es immer wieder Probleme.

Auch beim seit Mitte Dezember in der Südeifel fahrenden Unternehmen Tempus ist es am ersten Weihnachtstag zu einer Panne gekommen. Weil ein Busfahrer „leider übersehen“ habe, dass er für die Haltestelle Helenenberg die Bundesstraße 51 verlassen muss, sei die Haltestelle nicht angefahren worden, schreibt das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite.

Es sind Fälle wie diese oder die ständigen Busausfälle vor allem bei der Moselbahn, die die Kunden zunehmend verärgern. Dass sich vielerorts in der Region das Busangebot durch die Ausweitung des Linienverkehrs verbessert hat, spielt für viele dabei keine Rolle. „Was bringt es mir und meinen Kindern, wenn tagsüber alle halbe Stunde die Busse leer in fast jedes Dorf fahren, dafür aber die Kinder fast jeden Morgen zu spät zur Schule kommen“, beschwert sich die Mutter aus Wintersdorf.

Seit längerem warten die Kommunen im Land darauf, dass es ein neues Nahverkehrsgesetz gibt und sie dann mehr Geld für Busse und Bahnen aus Mainz bekommen. Voraussetzung dafür wäre, dass der Nahverkehr zur kommunalen Pflichtaufgabe wird. Derzeit gehört dieser zu den freiwilligen Leistungen. Das bedeutet dass Kommunen, außer für den Schülerverkehr, nicht verpflichtet sind, Busse fahren zu lassen. Doch das zuständige Verkehrsministerium in Mainz macht wenig Hoffnung, dass mit dem neuen Nahverkehrsgesetz, dessen Inkrafttreten seit Monaten immer wieder nach hinten verschoben wird, die Kommunen mehr Geld bekommen werden. Das Gesetz regele keine Finanzierungsfragen, „sondern den übergeordneten Bereich“, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Es gehe um die Organisationsstruktur des Öffentlichen Nahverkehrs. Mit dem Gesetz solle die Zusammenarbeit der Kommunen und des Landes in den Verkehrsverbünden und entsprechenden Zweckverbänden neu geregelt werden, „um den Nahverkehr landesweit noch besser aufzustellen und eine Grundlage für die Nutzung moderner Verfahren zu schaffen“, wie etwa ein landesweites Ticket. Derzeit würden mögliche Eckpunkte des Gesetzes mit den relevanten Vertretern besprochen. „Ziel ist, das Gesetz noch in diesem Jahr in den Landtag einzubringen“, so die Sprecherin. Eigentlich sollte es schon im vergangenen Jahr im Sommer verabschiedet werden.