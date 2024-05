Am 13. September fällt die Entscheidung Wohin geht die Krone? Vier junge Frauen wollen Mosel-Weinkönigin 2024/25 werden

Maja Treis aus Zell-Merl ist ebenfalls Studentin an der Universität Trier. Nach dem Abschluss des Europäischen Abiturs in Luxemburg studiert sie seit 2020 Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Strategie und Human Ressources. Die 22-Jährige ist seit 2021 Weinprinzessin von Zell und wird beim Weinfest Ende Juni zur Stadtweinkönigin gekrönt. Erfahrungen in der Weinbranche sammelte sie nicht nur in der Sektkellerei ihrer Familie, sondern auch mit Jobs in einer Weinbar in Trier sowie als Weinberaterin und Moderatorin von Weinproben.