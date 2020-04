Pandemie : Vierter Corona-Todesfall im Landkreis Vulkaneifel

Daun Ein 69-jähriger Patient aus dem Landkreis Vulkaneifel, der mit dem Corona-Virus infiziert war, ist am Dienstag gestorben.

Der Patient habe an schweren Vorerkrankungen gelitten, teilte die Kreisverwaltung mit. Er sei am Dienstag gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der Region auf 15.