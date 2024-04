Bekond Wer macht den besten Viez?

EXTRA

Viez anstellen: Viezerzeuger werden gebeten, je drei Flaschen ihres Erzeugnisses in der Woche vom 6. bis 10. Mai zu den Öffnungszeiten der Landwirtschaftskammer (Dienststelle in Bekond, In der Göbelwies 1) von 8 bis 11.30 Uhr unter Angabe des Herstellernamens und der Kontaktdaten anzustellen.

Die Verkostung wird am 19. Juni von einer unabhängigen und fachkundigen Kommission vorgenommen. Jedes Produkt wird hinsichtlich seiner sensorischen Eigenschaften geprüft und bewertet. Für die Erstellung einer Analyse sowie die Anstellung mit Probe wird den Erzeugern ein Betrag von insgesamt 34 Euro netto in Rechnung gestellt.

Eine offizielle Veranstaltung zur Bekanntgabe der Ergebnisse und Überreichung der Urkunden ist am 16. Juli, 17 Uhr, in den neuen Räumen der Landwirtschaftskammer in Bekond geplant.