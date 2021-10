Auslese : Nägel lackieren mit Riesling

Mutterstadt Als ich noch klein war, gab es bei meiner Tante sonntags oft Weincreme zum Nachtisch. Ich habe sie gehasst. Diese süß-saure Mischung war nicht mein Ding. Ich erinnere mich, wie ich die Creme trotzdem herunter gewürgt habe, weil ich meine Tante nicht enttäuschen wollte, die sich immer sehr viel Mühe mit diesem Dessert gab.

Auf ihrer Internetseite schreibt die 32-Jährige, dass sie Weinflaschen mit tollen Etiketten mag: „Ich freue mich jedes Mal darauf, eine neue Flasche zu öffnen und das Bukett zu entdecken, die Farbe zu bewundern …“ Ganz anders in ihrem Badezimmer. Dort fand die junge Frau eines Tages ihre Sammlung an verschiedenen Nagellack-Flaschen chaotisch und gar nicht schön. Was also tun? Die Hände der Kosmetikerin überlassen? Die Fläschchen im Badezimmerschrank wegsperren? Jessica Grünwald war das alles zu profan. Sie entwickelte Vinolac: Nagellack, der nach Wein duftet. 25 Farben verkauft die Bloggerin, Fotografin und Firmengründerin in Mini-Weinfläschchen mit Namen, die manches Frauenherz höher schlagen lassen. Naja, meins zumindest. Riesling, Spätburgunder Rosé, Merlot, Syrah, Eiswein, Blauer Zweigelt, Weißherbst: Jede Nuance steht für eine Rebsorte.