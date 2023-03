Gesundheitsschutz Viren im Abwasser und freiwillige Corona-Tests: So überwacht das Land das Infektionsgeschehen

In Luxemburg war die Überwachung des Abwassers von Anfang an Bestandteil der Corona-Politik. Stieg die nachgewiesene Virenlast im Abwasser deutlich an, war das ein Anzeichen dafür, dass sich die Corona-Lage möglicherweise verschlechtert und die Maßnahmen eventuell verschärft werden mussten. Umgekehrt diente die Abwasserüberwachung als Frühindikator für eine sich entspannende Lage. Das führte auch dazu, dass es in Luxemburg anders als Deutschland deutlich früher zur Lockerung von Corona-Maßnahmen kam.