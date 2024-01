Walzwerk wird Kultur-Kulisse Völklinger Hütte feiert 30 Jahre Weltkulturerbe – Die Geschichte eines einzigartigen Eisenwerks

Die Sensation am 17. Dezember 1994 in Phuket/Thailand war perfekt: Ein Ort der Industrie und Arbeit wurde in den Rang eines Weltkulturerbes erhoben. Bislang waren nur Kathedralen, Altstädte oder Schlösser Weltkulturerbe geworden. Seither haben mehr als 4,5 Millionen Menschen das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besucht. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in diesem Jahr das Jubiläum 30 Jahre Weltkulturerbe gefeiert. Wir haben uns mit der Geschichte des Besuchermagnets beschäftigt: eine Zeitreise in Bildern.