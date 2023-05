Leseförderung Drei Realschulen plus in der Vulkaneifel, ein Lesepate

Die Lese-Ecke an der Realschule Daun (links oben) mit Arlette Ziesmer (stellvertretende Schulleiterin) und Andreas Müller (Volksbank), in Kelberg (links unten) mit den Lehrern Gereon Krämer und Anne Molitor sowie Marco Wirges (Volksbank) und in Gillenfeld (rechts) mit den Lehrerinnen Stepnaie Walter und Monika Böhm-Schnekl sowie Daniel Abele (Volksbank).

Foto: TV/Björn Pazen