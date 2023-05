Leseförderung Zum Jubiläum wird das Zeitungslesen digital

Aktuell besuchen die vier Regionaldirektoren der Volksbank Trier die 20 Patenschulen und können sich so ein Bild davon machen, wie gut die Unterstützung an den Schulen ankommt. „Eine tolle Sache, da sind wir gerne dabei und engagieren uns beim wichtigen Thema Bildung“, sagte zum Beispiel Carina Simon, Regionaldirektorin Trier, bei ihrem Besuch in Zewen, einer von sieben Trierer Grundschulen, die durch das Projekt „Paten machen Schule“ gefördert wird. „Es ist wichtig, dass die Kinder frühzeitig Zeitung lesen“, sagt Sabine Mitrenga, Leiterin der Grundschule Hermeskeil, stellvertretend für die 20 Patenschulen.