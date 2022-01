Ausstellung : Ausstellung „Einige waren Nachbarn“ zum Dritten Reich in Trier eröffnet

Triers Kultur­dezernent Markus Nöhl (rechts) eröffnete die Schau in der Volkshochschule Trier am Domfreihof. Thomas Grotum von der Universität Trier führte in das Thema ein. Foto: Hans Krämer

Trier Die Ausstellung „Einige waren Nachbarn“ dreht sich um Täter, Mitläufer und Kollaborateure in der NS-Zeit. Aber auch der Widerstand und Alternativen zum Mitläufertum werden aufgezeigt.

Am Donnerstag eröffnete Triers Kultur­dezernent Markus Nöhl die Ausstellung in der Volkshochschule Trier am Domfreihof. Thomas Grotum von der Universität Trier führte in das Thema ein. Die Schau macht klar, dass nicht nur der engste Kreis der Naziführer für die Gräueltaten im Dritten Reich zu verantworten ist, sondern das die Gefahr oft direkt in der Nachbarschaft lauerte.